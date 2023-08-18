По Москві знову завдали удару невідомими безпілотниками
Безпілотник з вибухівкою впав на дах «Експоцентру» в районі «Москви-Сіті»
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Вночі 18 серпня, столицю Росії знову атакували безпілотники, вибух прогримів у районі бізнес-центру «Москва-Сіті». Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
За попередніми даними, вибух стався БПЛА впав на дах «Експоцентру» [виставковий центр, яким, поміж іншого, користуються великі російські корпорації] в районі «Москви-Сіті». За кілька секунд до вибуху очевидці бачили пролітаючий безпілотник. За даними частини ЗМІ, безпілотників могло бути кілька.
Російська влада заявила, що безпілотник нібито знищили, а на будівлю впали лише його уламки. Хоча, судячи з опублікованих відео, безпілотник вибухнув вже після падіння.
Інформації щодо жертв та руйнувань наразі немає. На місці вибуху видно невеликий стовп диму, туди направились рятувальники.
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 30 липня, російську столицю Москву атакували невідомі БПЛА. У вежі, яку атакував безпілотник у «Москва-Сіті», розміщено одразу три російські міністерства: мінекономрозвитку, мінпромторг, мінкомзв'язку. Ту ж будівлю безпілотник