Наслідки вибуху безпілотника у бізнес-центрі «Москва-Сіті»

Вночі 18 серпня, столицю Росії знову атакували безпілотники, вибух прогримів у районі бізнес-центру «Москва-Сіті». Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, вибух стався БПЛА впав на дах «Експоцентру» [виставковий центр, яким, поміж іншого, користуються великі російські корпорації] в районі «Москви-Сіті». За кілька секунд до вибуху очевидці бачили пролітаючий безпілотник. За даними частини ЗМІ, безпілотників могло бути кілька.

Російська влада заявила, що безпілотник нібито знищили, а на будівлю впали лише його уламки. Хоча, судячи з опублікованих відео, безпілотник вибухнув вже після падіння.

Інформації щодо жертв та руйнувань наразі немає. На місці вибуху видно невеликий стовп диму, туди направились рятувальники.