Після вибуху над заводом здійнявся величезний стовп диму

Зранку, 9 серпня, на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді, що не подалік Москви, стався потужний вибух. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, вибух стався після удару невстановленого безпілотника. На заводі оголошено «тотальну евакуацію», про загиблих наразі інформації немає. За даними Telegram-каналів, унаслідок вибуху постраждали від 6 до 16 людей.

За ще однією з версій, вибух стався на складі піротехніки, який розташований впритул біля заводу. Однак, судячи з відео з місця події, завод у будь-якому випадку зазнав значних руйнувань.

Загорський оптико-механічний завод працює уже понад 86 років. Завод входить до компанії «Ростех», є провідним розробником і виробником військової оптики. Минулого року там також була масштабна пожежа.

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