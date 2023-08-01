Дрони врізались в один із московських хмарочосів

Вночі 1 серпня безпілотники атакували столицю Росії Москву, один із них влучив у бізнес-центр «Москва-Сіті». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відомо, що столицю РФ атакували кілька безпілотників щонайменше один долетів до тієї ж вежі в «Москва-Сіті», що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху. Екстрені служби працюють на місці події.

Telegram-канали публікують відео, на яких зафіксовано момент влучання безпілотника у бізнес-центр.

Повідомляється, що після вибуху біля «Москви-Сіті» піднявся дим, у будівлі вибите скло.

Російські ЗМІ також повідомляють про звуки вибухів у підмосковних населених пунктах Кубінка та Одінцово. Точні наслідки вибухів у Москві та її околицях наразі встановлюються.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 30 липня, російську столицю Москву знову атакували невідомі БПЛА.