Безпілотники пошкодили фасади на двох офісних будівлях

У ніч проти неділі, 30 липня, російську столицю Москву знову атакували невідомі БПЛА. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на владу та очевидців.

За даними російського міноборони, яке цитує пропагандистське агентство ТАСС, столицю Росії атакували три безпілотники: один із них нібито знищено в повітрі над Одинцовським районом Московської області, два інших – знешкоджена засобами радіоелектронної боротьби, вони впали на території бізнес-центру «Москва-Сіті». Міноборони Росії вже встигло звинуватити Україну в атаці БПЛА по Москві.

Мэр Москвы Собянин:

- Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. pic.twitter.com/c0hPhFUcQ4 — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) July 30, 2023

«Хлопок стався в 50-поверховій будівлі «Ай-Кью» кварталу в центрі Москви, вибиті шибки», – також повідомили ЗМІ РФ.

Мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що БПЛА, які атакували столицю РФ, нібито були українські. Московська влада заявила, що рух Тестівською вулицею в районі «Москва-Сіті», де безпілотники пошкодили фасади на двох офісних будівлях, перекрито.

У Московській повітряній зоні запровадили тимчасове обмеження на перебування будь-яких повітряних суден. Столичний аеропорт Внуково було закрито на виліт та приліт, рейси перенаправляли до інших аеропортів. Жителі Одинцово Московської області також повідомляли про щонайменше три вибухи, від яких у них ледь не вилетіли вікна.

У вежі, яку атакував безпілотник у «Москва-Сіті», розміщено одразу три російські міністерства: мінекономрозвитку, мінпромторг, мінкомзв'язку.

Зауважимо, що ці вибухи в Москві вже не перші цього тижня. 28 липня Собянін теж говорив, що російську столицю атакували українські безпілотники, а російські сили ППО знову нібито відбили атаку.