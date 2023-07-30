Москву знову атакували безпілотники

Після регулярних вибухів у РФ говорити про «спокій у російській глибинці» не доводиться. Так нічні прильоти безпілотників по Москві 30 липня прокоментував в ефірі національного телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, попри заяви влади РФ про «збиття» усіх повітряних цілей, атака по Москві 30 липня демонструє, що спокійно на території Росії не буде.

«Хіба вперше таке? У Росії завжди щось літає, і в Москві у тому числі. Є ті, кого війна «не стосується» – вона вже «стосується». Вже є певні настрої в Росії – щось прилітає, і гучно. Як би російська влада не хотіла заплющити на це очі й сказати, що вони все збили, щось таки прилітає. Тому говорити про російський спокій в глибинці вже не доводиться. Вони отримали те, що хотіли», – сказав він.

За словами речника, збивати безпілотники завжди непросто. Тож Росія зараз опинилася у тій ситуації, коли «славнозвісне російське ППО» чомусь не здатне повністю знищувати повітряні цілі.

Як інформував ZAXID.NET, зранку у неділю, 30 липня, у Москві заявили про нічну атаку «українських безпілотників» на комплекс новобудов «Москва-Сіті».