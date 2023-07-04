Жителі Московської області бачили дим

Вранці у вівторок, 4 липня, безпілотники атакували Московську область Росії. Через атаку дронів аеропорт «Внуково», що розташований поблизу Москви, запроваджував обмеження на прийом авіарейсів.

Російське міністерство оборони заявило про знищення п’ятьох безпілотників у Новій Москві та Підмосков’ї. Як йдеться в повідомленні, чотири дрони на території Нової Москви знищені засобами ППО, ще один, як стверджує російська влада, вдалося зупинити засобами радіоелектронної боротьби. Він зазнав аварії на території Одинцовського району.

Раніше цього дня низка російських ЗМІ повідомила про атаку безпілотників у Новій Москві, Московській та Калузькій області вранці 4 липня. В цих повідомленнях йшлося про те, що три безпілотники в різний час прямували у бік Москви. Два з них зупинені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) у Новій Москві та впали неподалік аеропорту «Внуково».

В аеропорту повідомили про «обмеження на прийом та випуск літаків з технічних причин». Літаки, які прямували туди, перенаправили до інших московських аеропортів. Згодом обмеження на польоти в районі аеропорту Внуково почали знімати.

Ще один безпілотник, за інформацією російських пропагандистських ЗМІ, був збитий у районі підмосковної Кубинки – він упав на території військового об’єкта. Водночас деякі місцеві Telegram-канали повідомили, що дрон атакував адміністративну будівлю на території військової частини у підмосковній Кубинці.

Telegram-канал Shot повідомив, що один із збитих під Москвою безпілотників або його уламки впали на господарську споруду в селі Кривошеїне, яке розташоване неподалік аеропорту Внуково. Ще один дрон був збитий у Калузькій області. Про руйнування, загиблих чи постраждалих інформація відсутня.