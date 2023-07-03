Зруйнована будівля у центрі Сум

У понеділок, 3 липня, російські війська атакували ударними дронами Суми. Внаслідок атаки у центрі міста пошкоджено житловий будинок, загинула людина. Про це повідомило «Суспільне Суми», яке і опублікувало фото з місця вибуху.

Мер міста Олександр Лисенко повідомив про роботу ППО у місті під час повітряної тривоги і закликав містян перебувати в укриттях.

За свідченнями очевидців, після вибуху у центрі міста піднявся стовп диму. У КП «Електроавтотранс» повідомили про перекриття руху транспорту по вул. Петропавлівській.

Про загибель людини повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Місто Суми. Унаслідок російського удару БПЛА, в п’ятиповерховому житловому будинку загинула 1 особа», – написав він.

Зауважимо, що об 11-й ранку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу застосування окупантами ударних дронів у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Російські війська щодня обстрілюють прикордоння Сумщини. Як наслідок найчастіше від цього потерпають місцеві жителі, приватні будинки та цивільні установи. Найчастіше під вогнем росіян опиняються населені пункти Писарівка, Білопілля та Юнаківка. Для обстрілів окупанти використовують РСЗВ, артилерію, а також завдають ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами.

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