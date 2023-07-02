Пошкоджений будинок на Київщині після падіння уламків збитого дрона-камікадзе, 2 липня 2023

Вночі в неділю, 2 липня, російські воєнні злочинці атакували Київ та Київську область іранськими дронами-камікадзе Shahed 136/131. Усі дрони збила протиповітряна оборона.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, всі дрони, які росіяни спрямували на місто, знищила протиповітряна оборона. Руйнувань, загиблих чи постраждалих унаслідок збиття дронів у місті немає.

Водночас у Київській області уламки збитих дронів-камікадзе пошкодили три приватні будинки у двох районах. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, один чоловік отримав поранення ноги. Мешканцям пошкоджених будинків пообіцяли надати необхідну допомогу.

Як повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат, під час нічної атаки росіян сили ППО знищили, попередньо, вісім дронів «Shahed» і три ракети «Калібр».