Окупанти дуже часто намагаються компенсувати відсутність результативності на лінії фронту «тиловими перемогами»

Росіяни можуть готувати нові ракетні обстріли території України і активізували свою розвідку вздовж лінії фронту. Про це повідомила голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Ворог активізує безпілотну розвідку вздовж лінії фронту, намагається глибше проникнути в тилові регіони, що свідчить про ймовірну підготовку до подальших ракетних ударів», – сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк додала, що ЗСУ спостерігали «слабку активність протягом останніх двох діб».

«Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості і підшукував тактику, яка була б максимально ефективною», – наголосила речниця.

Також речниця нагадала, що російські війська дуже часто намагаються компенсувати відсутність результативності на лінії фронту «тиловими перемогами».

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що західні партнери надають Україні інформацію про зліт російської стратегічної авіації з дальніх аеродромів.