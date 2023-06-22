Перед ударом ракетами по Дніпропетровщині на новому аеродромі було сім літаків стратегічної авіації росіян

Російська армія з початком контрнаступу на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії, повідомив у четвер, 22 червня, проект «Схеми» від «Радіо Свобода».

У ніч на 22 червня з цього аеродрому злетіли борти Ту-22М3 і запустили на Дніпропетровщину крилаті ракети Х-22.

Як зазначається в публікації, вперше літаки стратегічної авіації Ту-22М3 на цьому аеродромі супутник зафіксував 24 травня 2023 року. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників. Ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.

Напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину 22 червня на аеродромі поблизу Моздока розміщувалося 7 літаків стратегічної авіації Ту-22М3. Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракети.

Нагадаємо, уночі 22 червня росіяни запустили по цілі в Дніпропетровській області три ракети Х-47 «Кинджал» і три крилаті Х-22, але, як стверджують у Повітряних силах, вони не долетіли. Водночас ракети впали у Криворізькому районі та пошкодили десять приватних будинків, гаражі, господарську споруду та автомобілі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.