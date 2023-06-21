Росіяни вдарили ракетою по продовольчому складі в Одесі 14 червня

Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по Одесі 14 червня, повідомила прес-служба міської ради в середу, 21 червня.

«Кількість жертв ракетної атаки росіян по продовольчих складах торговельної мережі "Таврія В" збільшилася до 4. В лікарні помер ще один чоловік», – йдеться в повідомленні.

Крім того, двох чоловіків, які постраждали внаслідок атаки, 21 червня відправили на операцію до Австрії, додали в міській раді.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці завдали масованого ракетного удару по Одесі вночі проти 14 червня. Троє людей загинули внаслідок влучання в складське приміщення, також 13 отримали поранення. У торговельній мережі «Таврія В», чий склад зруйнувала російська ракета, розповіли, що основний удар припав на відділ дитячих товарів, де зберігались підгузки, дитяче харчування та предмети жіночої гігієни. Після вибуху розпочалась пожежа, яку працівники самотужки почали гасити.