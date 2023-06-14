Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, є загиблі і поранені
РФ спрямувала на Одесу 4 ракети «Калібри» з корабля в Чорному морі
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В ніч на 14 червня РФ завдала ракетного удару по Одесі, щонайменше троє людей загинули, більше 10 поранені. Про це повідомляє ОК «Південь».
Ворог спрямував на Одесу 4 ракети «Калібр» з корабля в Чорному морі. Попередньо, дві з цих ракет збили, але ще дві – досягли цілей.
Внаслідок цього пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті.
Влучання ворожої ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж спричинило пожежу на площі 400 м².
У ПК «Південь» уточнили, що ворог атакував Україну крилатими ракетами і дронами-камікадзе Shahed. Загалом наслідки цієї атаки поки уточнюються.