Рятувальники розбирають завали на місці ракетного удару в Одесі

В ніч на 14 червня РФ завдала ракетного удару по Одесі, щонайменше троє людей загинули, більше 10 поранені. Про це повідомляє ОК «Південь».

Ворог спрямував на Одесу 4 ракети «Калібр» з корабля в Чорному морі. Попередньо, дві з цих ракет збили, але ще дві – досягли цілей.

Внаслідок цього пошкоджено бізнесцентр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті.

Влучання ворожої ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж спричинило пожежу на площі 400 м².

У ПК «Південь» уточнили, що ворог атакував Україну крилатими ракетами і дронами-камікадзе Shahed. Загалом наслідки цієї атаки поки уточнюються.