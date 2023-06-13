Наслідки ракетної атаки росіян на п’ятиповерхівку у Кривому Розі, 13 червня 2023

Російські воєнні злочинці вночі вівторка, 13 червня, вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Також була атака дронами-камікадзе іранського виробництва. Під атакою опинилися Кривий Ріг на Дніпропетровщині, де загинули щонайменше шестеро людей, а також Київ і Харків.

Зокрема, в Кривому Розі росіяни влучили в п’ятиповерховий житловий будинок, повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул. Вибухи у місті пролунали о 03:26.

«Кривий Ріг. "Високоточні" потвори влучили в декілька абсолютно мирних об'єктів у різних частинах міста, у тому числі у п'ятиповерховий будинок. Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно є люди під завалами», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Згодом голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що росіяни влучили в п’ятиповерхівку та приватне підприємство, а також в інші об’єкти. Від удару по багатоповерхівці загинули троє людей.

«Удар по Кривому Рогу. Три крилаті ракети збило ПвК "Схід". Але маємо і "прильоти". Пошкоджені цивільні об’єкти. Понівечена п’ятиповерхівка. Попередньо, загинули троє її мешканців. 25 людей поранені, з них 19 – у лікарні», – написав Лисак у своєму Telegram-каналі.

Пізніше Вілкул повідомив, що кількість загиблих зросла до шести.

За словами Лисака, внаслідок удару горіли квартири з першого по п’ятий поверхи. Вогонь охопив площу в 700 квадратних метрів.

За словами Лисака, ще троє людей постраждали від удару по приватному підприємству. Їх госпіталізували.

«Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті 6 легкових машин», – уточнив Лисак.

Крім того, ще четверо людей отримали травми на іншій локації, яку Лисак не вказав. З його слів, там горіли будівля та авто. Пожежу вже загасили.

«Побите і автомобільне підприємство. Зайнялася вантажна техніка. Полум’я вже вгамували. Зруйнована господарська споруда. Також пошкодження є у рятувальному підрозділі», – додав голова Дніпропетровської ОВА..

Як уточнив Вілкул, по Кривому Рогу окупанти випустили шість ракет та уразили п’ять об’єктів. На одному з підприємств зберігалися продукти (зокрема, вода Coca-Cola і Fanta).

Також під ракетну атаку потрапив Київ, однак, як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, всі ракети вдалося збити. Кількість збитих над Києвом ракет КМВА не повідомила, але додала, що росіяни запустили ракети Х-101/555 з літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.

Також російські воєнні злочинці здійснили атаку дронами-камікадзе Shahed на об'єкти цивільної інфраструктури Харкова. Як розповів міський голова Ігор Терехов, попередньо відомо, що в одному випадку постраждало комунальне підприємство у Київському районі, а в іншому випадку – складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа. На місцях влучань працюють усі відповідні служби, інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомили в Генштабі Збройних сил України, загалом росіяни випустили по Україні 14 крилатих ракет Х-101/555 з району Каспійського моря, та чотири дрони-камікадзе Shahed 136/131. Сили протиповітряної оборони знищили десять ракет та один дрон.

Ще одну ракету протиповітряна оборона знищила вранці у вівторок, яку росіяни також випустили зі стратегічного бомбардувальника.