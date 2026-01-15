Двірничка працювала на площі біля пам'ятника в момент вибуху

Чимало дописувачів соцмереж висловили здивування поведінкою львівської двірнички, яка прибирала сніг на площі біля пам’ятника Степанові Бандері під час атаки російського безпілотника. Нею виявилася 59-річна пані Оля, яка працює двірничкою близько 10 років.

На брифінгу про підсумки атаки міський голова Андрій Садовий розповів, що пані Оля, яка потрапила на відео з камер спостереження, працює двірничкою близько 10 років. Жінка відкидала сніг на площі біля пам’ятника Степанові Бандері під час атаки російського безпілотника. У момент влучання вона ненадовго зупинилася і одразу після вибуху продовжила свою роботу. Відео з моментом прильоту, на яке потрапила пані Оля, активно шириться у соцмережах.

Мер зателефонував до пані Олі. Вона розповіла, що почувається добре. Також при нагоді попросила мера вплинути на роботу «Гарячої лінії міста», де, за її словами, не реагують на скарги сусідки.

«Я не знаю, чи то вам дякувати, чи то вас сварити. Тому я хочу подякувати за ваше служіння громаді, за вашу роботу. Ми вам окремо віддячимо», – сказав Андрій Садовий під час спілкування з двірничкою. Мер закликав жінку на майбутнє реагувати на повітряні тривоги.

«Я розумію, що є ділянка, треба її прибрати. Але ваша безпека – перш за все», – сказав мер.

За словами Андрія Садового, також на площі був присутній тракторист комунального підприємства, якого відкинуло вибуховою хвилею, однак він не постраждав.

Нагадаємо, 15 січня Росія атакувала Львів ударним БпЛА. Під ранок пролунав вибух поблизу пам’ятника Степанові Бандері. У результаті атаки люди та сам пам’ятник не постраждали.