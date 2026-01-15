Вибух пролунав біля пам'ятника Степанові Бандері

У четвер, 15 січня, Росія атакувала Львів ударним БпЛА. Під ранок пролунав вибух поблизу пам’ятника Степанові Бандері.

Близько 5:47 було оголошено повітряну тривогу у Золочівському районі, а згодом і у Львівському. Повітряні сили ЗСУ повідомили про БпЛА у Золочівському районі, а згодом про дрони курсом на Пустомити. Голова ЛОВА Максим Козицький наголосив, що ворожі безпілотники рухаються на Львів та закликав мешканців перебувати у безпечному місці.

Близько 6:40 у місті пролунали вибухи. «У Львові було чути вибухи. Прошу залишатися в безпечному місці», – додав міський голова Андрій Садовий.

Спершу голова ЛОВА повідомив про влучання ворожого бойового дрона в центрі Львова, однак згодом уточнив, що дрон впав на дитмайданчик на вул. Степана Бандери. «Попередньо, без жертв і постраждалих», – додав він.

За інформацією міського голови, ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля пам’ятника Степанові Бандері. «Вибуховою хвилею зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд. Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч – зокрема, в корпусі політехніки та житлових будинках», – розповів міський голова.

Наслідки російської атаки на Львів 15 січня (фото ЛМР)

Як повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, внаслідок атаки пошкоджено дев’ять житлових будинків. У них вибито вікна. Також зазнали ушкоджень вітражі в церкві святих Ольги та Єлизавети. Вибиті вікна у школі №55 та в коледжі, що розташовані поруч, а також у Львівській політехніці. У політехніці зазначили, що вибуховою хвилею пошкоджено 15 вікон у п’ятому та ще одне вікно – у шостому навчальному корпусі.

У повітряному командуванні «Захід» зазначили, що мобільні вогневі групи працювали по ворожому дрону. «Зранку о 6:30 ударний БпЛА типу Shahed був уражений вогнем мобільних вогневих груп на околицях Львова. Також з метою завадити дрону досягти цілі працювали підрозділи радіоелектронної боротьби. Уражений дрон впав у центральній частині міста», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня 2024 року росіяни дронами-камікадзе повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі.