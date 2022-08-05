60-річний львів'янин у переписці з російськими кураторами закликав обстріляти ракетами пам'ятник Бандері у Львові

СБУ затримала двох львівських пенсіонерів, які виявилися прихильниками Росії та закликали до війни. А один із зрадників закликав росіян знищувати львів'ян та запустити ракети по пам'ятнику Степану Бандері у Львові.

У п’ятницю, 5 серпня, СБУ Львівщини повідомила про затримання колаборантів, які в соцмережах відкрито підтримували російську агресію проти України та закликали українців приєднуватись до окупаційної влади.

Затримані поширювали антиукраїнські дописи в соцмережах (фото СБУ)

Під час зібрання доказової бази оперативники СБУ встановили, що, окрім поширення деструктивної пропаганди, один зі зрадників листувався з діючим бойовиком так званої «ДНР». А саме, він надав координати, а згодом мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику Степанові Бандері у Львові.

З оприлюднених СБУ скріншотів переписки також видно, що затримані закликали росіян «кошмарити та знищувати львів’ян».

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що колаборантами виявилися двоє львів’ян, віком 60 років. Слідчі СБУ вже оголосили затриманим підозру за пропаганду війни (ст. 436 ККУ).