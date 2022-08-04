СБУ викрила на Львівщині 48-річну дружину колишнього військового, яка в соцмережі «Однокласники» відкрито підтримувала збройну агресію Росії проти України.

Як повідомила у четвер, 4 серпня, СБУ Львівщини, ідею «руZZкого міра» пропагувала дружина колишнього заступника командира однієї з військових частин.

З початком повномасштабного вторгнення жінка активізувала свою антиукраїнську діяльність. На особистій сторінці в забороненій соцмережі «Однокласники» вона прославляла злочинні дії армії РФ, а також дискредитувала Збройні сили України.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що кремлівською шанувальницею виявилася 48-річна мешканка Золочівщини. Фігурантці повідомлено про підозру у виправдовуванні зройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 ККУ). Матеріали справи скерували до суду.