Правоохоронці провели обшуки в помешканні львів'ян

Поліція повідомила про підозру трьом мешканцям Львова, які робили проросійські дописи у соціальній мережі «Однокласники». Про у п’ятницю, 13 травня, повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури.

Як вказано у повідомленні прокуратури, троє мешканців Львова на своїх сторінках у соцмережі «Однокласники» систематично розміщували дописи та поширювали інформацію із критикою українців, які підтримують ідеї незалежного від Росії політичного курсу країни, української влади й України як держави в цілому. Також у своїх дописах чоловіки розміщували агресивні заклики щодо прозахідних та проєвропейських українців.

Троє чоловіків поширювати антиукраїнські дописи на своїх сторінках

Львів’янам повідомили про підозру у вчиненні дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності (ч. 1 ст. 161 ККУ).