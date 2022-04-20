Поліція затримала 62-річного чоловіка з Чернівців за публікацію фотографій та документів мешканки Буковини та її родини. Відомо, що чоловік зберігав копії документів сім’ї, місце їх проживання та фотографії з образливими написами та публікував їх у соцмережах. За скоєне підозрюваному загрожує до трьох років обмеження волі.

Як у середу, 20 квітня, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, 62-річного чоловіка викрили кіберполіцейські, у нього в помешканні провели обшук і вилучили пристрій, на якому зберігалися особисті дані жінки та її рідних.

«Поліцейські вилучили носій інформації та два мобільні телефони. На них чоловік зберігав фотокопії особистих документів своїх жертв, конфіденційну інформацію про їхнє місце проживання, а також фотографії з образливими написами. Цей контент чернівчанин поширював на своїй особистій сторінці в одній із соціальних мереж без відома та дозволу потерпілих», – йдеться у повідомленні поліції.

62-річному мешканцю Чернівців оголосили про підозру за ч. 1 ст. 182 ККУ (порушення недоторканності приватного життя). За скоєне йому загрожує до трьох років обмеження волі.