Троє зловмисників здавали в оренду росіянам проксі-сервери

У Чернівецькій області СБУ викрила групу осіб, яка організувала роботу проксі-серверів та здавала їх в оренду росіянам для DDoS-атак на українські сайти. Крім того, зловмисники створювали та продавали фірмам з Росії фейкові акаунти у соцмережах. Оплату за свою роботу група отримувала через заборонені в Україні платіжні системи.

Про викриття групи осіб, яка допомагала російським хакерам забезпечувати анонімність в інтернеті у п'ятницю, 8 квітня, повідомила прес-служба СБУ Чернівецької області. За даними правоохоронців, зловмисники організували функціонування мережі проксі-серверів для приховування IP-адрес.

«Троє зловмисників налаштовували ці проксі-сервери, а потім здавали в оренду. Оперативники встановили, що в більшості випадків такі послуги надавались юридичним та фізичним особам з Росії, котрі надалі використовували їх для здійснення DDOS-атак, несанкціонованого втручання в українські інформаційні ресурси, поширення деструктивного контенту», – йдеться у повідомленні СБУ.

Окрім того, група осіб реєструвала, наповнювала та продавала росіянами фейкові акаунти у соцмережі «Вконтактє», які можуть використовуватись для функціонування ворожих «ботоферм». Як уточнюють у прес-службі СБУ, кошти за свої оборудки зловмисники отримували та переводили в готівку за допомогою заборонених на території України платіжних систем «Qiwi» та «WebMoney». Наразі слідство у справі триває.