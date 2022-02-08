Під час обшуків

У Львові Служба безпеки України ліквідувала ботоферми, які під кураторством Росії, розповсюджували панічні настрої в соцмережах і повідомляли про фейкові замінування.

Як повідомили у СБУ Львівщини у вівторок, 8 лютого, троє мешканців області організували дві ботоферми, що налічували 18 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах. Двоє підозрюваних обладнали свої помешкання під потреби «ботоферм», а третій – забезпечував технічне обслуговування.

Під адмініструванням організаторів із Російської Федерації, боти працювали, переважно, у соцмережах, зокрема, розповсюджували фейки, нагнітаючи паніку, та повідомляли про неправдиві замінування.

Під час обшуків у причетних до ботоферми чоловіків вилучили GSM-шлюзи, 3 тис. SIM-карток, ноутбуки та чорнову бухгалтерію.

За фактом злочину поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності для виявлення усіх обставин та причетних до функціонування ботоферми осіб) ККУ.