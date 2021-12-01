СБУ викрила у Києві групу осіб, які обслуговували ботоферму

Служба безпеки України викрила у Києві групу осіб, які обслуговували ботоферму, що поширювала антиукраїнський контент. Зловмисники управляли майже 6 тисячами ботів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними слідства, до групи входило 9 мешканців Києва. Вони розробили і використовували спеціалізовані програми та обладнання, яке дає змогу управляти ботами. Зокрема, штучний інтелект дозволяв здійснювати автоматичну реєстрацію нових акаунтів, наповнювати контентом профілі, одночасно адмініструвати велику кількість користувачів соцмереж.

«Для підвищення рівня довіри зловмисники поширювали інформацію із "верифікованих акаунтів", використовуючи підроблені документи громадян України. Фальшивки давали службі підтримки Facebook для підтвердження "справжності особи". Потім "верифіковані" таким чином акаунти використовували для поширення публікацій та коментарів на замовлення третіх осіб. Здебільшого це контент, спрямований на посилення протестних настроїв в Україні, у тому числі антивакцинаторських», – заявляють у СБУ.

Ще одним напрямком діяльності ботоферми було розміщення реклами шахраїв, які заманювали потенційних жертв на фішингові сайти банківських установ, міжнародних брокерських проектів та онлайн-казино для викрадення коштів.

«Встановлено також, що ділки перебували у змові з власниками шахрайських кол-центрів, регулярно «постачаючи» їх новими «клієнтами» із числа своїх читачів. За попередньою інформацією, за кожну таку жертву зловмисники отримували грошову винагороду», – повідомляють у спецслужбі.

Правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників комп’ютери та мобільні телефони з доказами отримання замовлень на просування публікацій, що пропагують антивакцинацію та участь у протестних акціях; понад 500 підроблених електронних копій документів, що посвідчують особу громадян України; обладнання та програмне забезпечення, яке дозволяє одночасно анонімно адмініструвати велику кількість акаунтів; понад 100 банківських карток, які використовувались для анонімізації платежів, отриманих за надані протиправні послуги.

Наразі тривають слідчі дії у межах двох кримінальних проваджень.