Ботоферма накручувала кількість переглядів, вподобань та коментарів у соцмережах

У Івано-Франківську СБУ ліквідувала потужну ботоферму, яка виконувала завдання замовників з Росії. Організував її місцевий айтішник. Від початку року він використав для реєстрації фейкових акаунтів майже 12 тисяч сім-карток українських та російських мобільних операторів. Про це у понеділок, 26 липня, повідомила прес-служба СБУ у Івано-Франківській області.

Ботоферма працювала, здебільшого, у соцмережах та месенджерах. Замовниками послуг були, в основному, клієнти з Російської Федерації.

«В основному, це накрутка кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах. Розрахунки велися в рублях.У ході проведених обшуків за місцем реального мешкання організатора ботоферми, виявлено та вилучено SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку», – йдеться у повідомленні СБУ.

Після завершення експертиз правоохоронці планують оголосити організатору ботоферми про підозру за несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж. За це, відповідно до ст. 361 ККУ, передбачено штраф до 1190 грн. або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на той самий строк.