Клієнтами айтішника були росіяни, через ботоферму розповсюджували пропагандистські матеріали

СБУ оголосила про підозру айтішнику із Івано-Франківська, який створив ботоферму на замовлення росіян. За даними слідства, чоловік використав 11 тис. сім-карток для створення фейкових акантів у соцмережах, через які поширювали проросійські матеріали. Також ботів використовувати для «накрутки» переглядів, лайків і коментарів.

Про оголошення підозри айтішнику повідомила прес-служба СБУ у вівторок, 6 вересня. Викрили чоловіка ще у липні 2021 року. Тоді ж повідомлялося, що ботоферма була створена мешканцем Івано-Франківська для замовників із Росії. Розраховувалися із ним також у рублях. Під час обшуків вдома у чоловіка виявили, SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

«У ході досудового розслідування встановлено, що фігурант ініціативно вийшов на росіян через спеціалізований Telegram-канал та домовився про умови співпраці й оплати. Після цього він отримав детальні інструкції щодо запуску роботи ботоферми. Представники рф надали йому доступ до програмного забезпечення, а технічне обладнання для функціонування ботоферми зловмисник придбав сам», – йдеться у повідомленні СБУ.

Експертиза засвідчила, що підозрюваний використовував SIM-банки, які дають можливість швидкої заміни сім-карт та підміни міжнародних ідентифікаторів мобільного обладнання (IMEI) для приховування своєї діяльності та уникнення блокування оператором.

Зараз СБУ оголосила мешканцю Франківська про підозру за ч. 2 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв'язку, що призвело до витоку та підробки інформації). За скоєне айтішнику загрожує до шести років ув’язнення.