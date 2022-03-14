Впізнати російських ботів в соцмережах можна за однотипними повідомленнями, які вони залишають

Користувачі-боти або так звані «живі» акаунти у соціальних мережах, які працюють на армію російських окупантів, відправляють в українських чатах повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування і точну локацію для корегування вогню. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Як розповіли у відомстві, вони зіткнулися з новим видом інформаційної загрози з боку Росії.

Користувачі-боти або «живі» акаунти зазвичай пишуть в чатах щойно обстріляних міст.

«Виявити їх можна за однаковими типовими повідомленнями», – зазначили у Центрі та прикріпили скріншот таких повідомлень, які були виявлені.

Наприклад: «Що там у вас Франківськ? Хоть і далеко від дому, але серце болить з кожною тривогою».

фото Центру протидії дезінформації

«В жодному разі не повідомляйте нікому точне місце потрапляння снаряду і не викладайте відео в момент удару. Ваш «ексклюзив» може коштувати комусь життя», – йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України наголосили, що особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів.

До слова, раніше Міністерство оборони закликало українців до перемоги у війні не поширювати інформацію про зброю та техніку, яку інші країни передали або планують передавати в Україну.