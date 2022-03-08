Міноборони просить не писати у соцмережах про зброю, яку отримує Україна
На тему отримання Україною зброї або техніки можуть писати лише чиновники, якщо в цьому буде потреба
Міністерство оборони закликало українців до перемоги у війні не поширювати інформацію про зброю та техніку, яку інші країни передали або планують передавати в Україну. З відповідним закликом звернулася заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Шановні співвітчизники, величезне прохання до перемоги не ширити інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну або передали. Не треба радісних постів! Зараз війна – інші реалії», – написала вона у Facebook у вівторок, 8 березня.
Чиновниця зазначила, що дописувачі все одно не володіють достовірною інформацією, бо вона з грифом «секретно», і своїми постами і репостами шкодять державі.
«На цю тему, коли є потреба, мають право висловлюватись лише офіційні особи та органи влади», – наголосила заступниця міністра оборони.
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