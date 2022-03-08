Міністерство оборони закликало українців до перемоги у війні не поширювати інформацію про зброю та техніку, яку інші країни передали або планують передавати в Україну. З відповідним закликом звернулася заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Шановні співвітчизники, величезне прохання до перемоги не ширити інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну або передали. Не треба радісних постів! Зараз війна – інші реалії», – написала вона у Facebook у вівторок, 8 березня.

Чиновниця зазначила, що дописувачі все одно не володіють достовірною інформацією, бо вона з грифом «секретно», і своїми постами і репостами шкодять державі.

«На цю тему, коли є потреба, мають право висловлюватись лише офіційні особи та органи влади», – наголосила заступниця міністра оборони.

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