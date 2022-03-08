Українські військові знищили російський десант під Харковом, ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова, взяли в полон українського майора-дезертира та знищили чимало ворожої техніки. А у Сумах навіть захопили парадний російський танк.

ZAXID.NET підсумовує тринадцятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вночі російські окупанти вели бої в Ірпені, обстрілювали райони Макарова й Гостомеля під Києвом, українські військові відбили атаку на Старокостянтинів у Хмельницькій області. Нічний авіаналіт був і в Охтирці, бомбили житлові квартали та приватний сектор.

Було чути вибухи й у Миколаєві та Херсоні, а також на Луганщині. Близько опівночі російські літаки авіабомбами вщент знищили будинки в Сумах. Загинула щонайменше 21 людина.

Росіяни атакували гуманітарний коридор у Маріуполі, знищили вщент центральну міську лікарню в Ізюмі Харківської області. А у самому Харкові було зруйноване консульство Албанії.

Втрати російських окупантів

Українські військові знищили російський десант під Харковом. Близько 120 росіян висадились у Вовчанському районі, частину знищили. Під час боїв біля Харкова українські військові ліквідували російського генерал-майора Віталія Герасимова.

На Житомирщині ЗСУ взяли в полон українського майора-дезертира, який у 2014 році під час анексії Криму перейшов на бік Росії. СБУ також затримала шпигуна, який намагався вступити у тероборону Волині.

Легендарний «привид Києва» має ще +1 на рахунку збитих літаків та ракет, він збив російську крилату ракету «Калібр» біля Обухова і врятував цим можливо не одне життя.

А у Сумах українці захопили російський парадний танк. Як думаєте, над ним уже майорить український прапор?

Станом на ранок 8 березня втрати Росії серед особового складу становлять майже 12000 військових. Також було знищено:

танків ‒ 303 (+13);

бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1 036 (+37);

артилерійських систем – 120 (+3);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 56 (+6);

засобів протиповітряної оборони – 27 (+4);

літаків – 48 (+2);

гелікоптерів – 80 (+12);

автомобільної техніки – 474 (+20);

легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);

цистерн з паливом – 60 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Військові Російської Федерації вбили двох людей у харківському еко-парку які прийшли туди погодувати тварин. На Миколаївщині росіяни вбили виховательок дитбудинку. Терористи розстріляли мікроавтобус з маркування «червоного хреста», який віз їх на зміну.

Через бомбардування житлових будинків у Сумах загинула щонайменше 21 людина, зокрема двоє дітей. А у оточеному росіянами Маріуполі від зневоднення померла 6-річна дівчинка.

На Харківщині, яку зараз нещадно обстрілюють російські військові, за останню добу загинули 27 мешканців. Загалом у області загинули уже 170 цивільних, серед яких п’ятеро – діти.

Важлива заява

Зеленський озвучив умови для завершення війни в Україні. Президент України заявив, що українці готові вести діалог з РФ, але не готові капітулювати. Зеленський готовий до переговорів щодо майбутнього самопроголошених «ЛНР» та «ДНР» на Донбасі, втім думка мешканців цих територій має бути врахована.

Хроніки опору. День тринадцятий– у прямій трансляції ZAXID.NET