Підсумки 13 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Українські військові знищили російський десант під Харковом, ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова, взяли в полон українського майора-дезертира та знищили чимало ворожої техніки. А у Сумах навіть захопили парадний російський танк.
ZAXID.NET підсумовує тринадцятий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Вночі російські окупанти вели бої в Ірпені, обстрілювали райони Макарова й Гостомеля під Києвом, українські військові відбили атаку на Старокостянтинів у Хмельницькій області. Нічний авіаналіт був і в Охтирці, бомбили житлові квартали та приватний сектор.
Було чути вибухи й у Миколаєві та Херсоні, а також на Луганщині. Близько опівночі російські літаки авіабомбами вщент знищили будинки в Сумах. Загинула щонайменше 21 людина.
Росіяни атакували гуманітарний коридор у Маріуполі, знищили вщент центральну міську лікарню в Ізюмі Харківської області. А у самому Харкові було зруйноване консульство Албанії.
Втрати російських окупантів
Українські військові знищили російський десант під Харковом. Близько 120 росіян висадились у Вовчанському районі, частину знищили. Під час боїв біля Харкова українські військові ліквідували російського генерал-майора Віталія Герасимова.
На Житомирщині ЗСУ взяли в полон українського майора-дезертира, який у 2014 році під час анексії Криму перейшов на бік Росії. СБУ також затримала шпигуна, який намагався вступити у тероборону Волині.
Легендарний «привид Києва» має ще +1 на рахунку збитих літаків та ракет, він збив російську крилату ракету «Калібр» біля Обухова і врятував цим можливо не одне життя.
А у Сумах українці захопили російський парадний танк. Як думаєте, над ним уже майорить український прапор?
Станом на ранок 8 березня втрати Росії серед особового складу становлять майже 12000 військових. Також було знищено:
- танків ‒ 303 (+13);
- бойових броньованих машин (ББМ) ‒ 1 036 (+37);
- артилерійських систем – 120 (+3);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 56 (+6);
- засобів протиповітряної оборони – 27 (+4);
- літаків – 48 (+2);
- гелікоптерів – 80 (+12);
- автомобільної техніки – 474 (+20);
- легких швидкісних катерів/кораблів – 3 (+0);
- цистерн з паливом – 60 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 (+0).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Військові Російської Федерації вбили двох людей у харківському еко-парку які прийшли туди погодувати тварин. На Миколаївщині росіяни вбили виховательок дитбудинку. Терористи розстріляли мікроавтобус з маркування «червоного хреста», який віз їх на зміну.
Через бомбардування житлових будинків у Сумах загинула щонайменше 21 людина, зокрема двоє дітей. А у оточеному росіянами Маріуполі від зневоднення померла 6-річна дівчинка.
На Харківщині, яку зараз нещадно обстрілюють російські військові, за останню добу загинули 27 мешканців. Загалом у області загинули уже 170 цивільних, серед яких п’ятеро – діти.
Важлива заява
Зеленський озвучив умови для завершення війни в Україні. Президент України заявив, що українці готові вести діалог з РФ, але не готові капітулювати. Зеленський готовий до переговорів щодо майбутнього самопроголошених «ЛНР» та «ДНР» на Донбасі, втім думка мешканців цих територій має бути врахована.
Хроніки опору. День тринадцятий– у прямій трансляції ZAXID.NET
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