На Волині контррозвідники СБУ викрили російського агента, який намагався вступити до місцевої тероборони. Чоловік у минулому проходив службу в спецпідрозділі «Беркут» та був охоронцем одного з українських високопосадовців, але у 2014 році втік в Росію. На початку 2022 року куратори з ФСБ наказали йому повернутись в Україну.

Про затримання диверсанта повідомила прес-служба СБУ в вівторок, 8 березня. Зазначається, що агент намагався вступити у ряди місцевої територіальної оборони.

«Як встановила СБУ, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі «Беркут» та був охоронцем одного з українських високопосадовців. Після початку російської агресії у 2014 році він втік до РФ. Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну», – йдеться у повідомленні.

Контррозвідники СБУ вчасно зупинили ворога та не допустили диверсій серед захисників. У нього вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої. Наразі російському агенту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Чоловік перебуває під вартою.

Зазначимо, на Волині СБУ затримала вже декількох диверсантів. 6 березня стало відомо про затримання скандально відомих у Луцьку братів-комуністів Михайла та Олександра Кононовичів. Вони регулярно виступали на російському телебаченні та підігрували ворожій пропаганді. Окрім цього, 4 березня співробітники СБУ затримали навідника атак на луцький військовий аеродром Іллю Сметаніна. Усі затримані наразі перебувають у СІЗО.

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