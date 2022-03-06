Правоохоронці знайшли докази співпраці братів Кононовичів з російськими та білоруськими спецслужбами

У Києві співробітники СБУ затримали братів-комуністів з Луцька Олександра та Михайла Кононовичів. Правоохоронці знайшли дані про їхню тісну співпрацю з російською та білоруською спецслужбами. Наразі затримані перебувають у СІЗО.

Про затримання диверсантів повідомили в СБУ в неділю, 6 лютого. Зазначається, що у Києві було затримано двох братів-пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Також правоохоронці мають дані про їхню тісну співпрацю з спецслужбами Росії та Білорусі.

«Мета посіпак окупантів – розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії. Наразі їх картинка – це вид з-за гратів українського ізолятора», – йдеться у повідомленні.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, йдеться про уродженців Луцька Михайла та Олександра Кононовичів. На Волині вони відомі своєю антиукраїнською позицією. З початком війни на Донбасі в 2014 брати регулярно поширювали фейки, також виступали на російському телебаченні.

Зазначимо, що 4 березня СБУ затримала навідника російських атак на аеродром у Луцьку Іллю Сметаніна. Чоловік неодноразово повідомляв ворогу інформацію про аеродром, кількість та типи військових літаків, а також інформацію про особовий склад.

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