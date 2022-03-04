Зраднику загрожує до 15 років ув'язнення за державну зраду

Служба безпеки України затримала жителя Луцька Іллю Сметаніна, який повідомляв ворогу інформацію про луцький аеродром. Завдяки його роботі росіяни 24 лютого обстріляли аеропорт з ракет, що привезло до руйнації інфраструктури летовища. Чоловіку вже повідомили про підозру, йому загрожує до 15 років тюрми.

Про затримання лучанина, який допоміг навести удар по військовому аеродрому у Луцьку, повідомили у прес-службі СБУ. Протягом 24-28 лютого зрадник постійно повідомляв інформацію ворогу про результати вторгнення російських військ на Волинь.

«СБУ встановила, що зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про типи і кількість військових літаків, місця їх дислокації, тренувальні польоти, особисті дані військовослужбовців аеродрому. Завдяки його «допомозі» аеропорт був обстріляний із ракет, що призвело до тотальної руйнації його інфраструктури. Після цього зрадник доповів про результат удару в РФ», – йдеться у повідомленні.

Зраднику повідомили про підозру за ст. 111 ККУ (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Наразі затриманий перебуває під вартою.

Зазначимо, що судячи з відео, опублікованого СБУ, йдеться про луцького авіалюбителя Іллю Сметаніна. Про чоловіка відомо, що він працював музикантом, втім, позиціонував себе як авіалюбителя. Зокрема, чоловік вів сторінки організації луцьких авіалюбителів у соцмережах та виступав за створення у Луцьку скверу авіаторів. У 2017 році він влаштував перегляд фільму про радянських пілотів, який він придбав у Москві, але показ перервали активісти.

У 2020 році ТСН повідомляла, що чоловік фігурував у справі російського шпигуна, який передавав росіянам дані про луцький аеродром. Для цього екс-льотчик Віталій Синельников створив мережу з інформаторів, до яких входив й Ілля Сметанін. Втім, тоді авіалюбитель пояснював, що його начебто використали без його відома для збору інформації.

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