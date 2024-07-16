Росіяни завербували волинянина ще у 2014 році

Суд ув’язнив на 12 років волинянина, який скоригував ракетний удар по Луцькому військовому аеродрому. Про це 16 липня повідомили у пресслужбі СБУ Волинської області.

За інформацією правоохоронців, у 2014 році музикант місцевої філармонії почав співпрацювати зі спецслужбами Російської Федерації та виконувати завдання зі збору та передачі інформації. 37-річний чоловік, зокрема, коригував ворожі обстріли Волині на початку повномасштабного вторгнення.

«Слідство встановило, що за його координатами 24 лютого 2022 року росіяни здійснили ракетний удар по військовому аеродрому поблизу Луцька. Після повітряної атаки навідник передав окупантам інформацію про наслідки прильоту», – зазначають в СБУ.

Затримали підозрюваного 2 березня 2022 року, відтоді він перебував під вартою.

Суд визнав 37-річного волинянина винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) й призначив 12 років тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.