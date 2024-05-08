Суд ув’язнив на 12 років волинянина, який «зливав» російським спецслужбам дані про Луцький військовий аеродром. Про це 8 травня повідомили у прес-службі СБУ Волинської області.

За інформацією правоохоронців, у 2020 році резидент спецслужб РФ завербував 42-річного чоловіка, який раніше працював на Луцькому військовому аеродромі. Зловмисник вивідував інформацію про кількість та типи літаків, бойові припаси та озброєння, розміщення укриттів та розташування інженерних будівель на аеродромі.

Усі зібрані дані він передавав російському агенту – екс-льотчику, який колись працював на тому ж аеродромі. Останнього контррозвідники затримали у березні 2020 року при спробі втечі за кордон. Згодом його засудили за державну зраду до 14 років позбавлення волі.

У квітні цього року Луцький міськрайонний суд виніс вирок і 42-річному лучанину. Суд першої інстанції визнав його винним за ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 111 (пособництво у державній зраді) ККУ й призначив 12 років позбавлення волі.