На кордоні дедалі частіше можна зустріти диких звірів

На гірських маршрутах поруч з українсько-румунським кордоном з’явилося багато ведмедів. Про це у неділю, 19 травня, повідомили в Державній прикордонній службі.

Прикордонники розповіли, що минулої доби прикордонний наряд помітив на залишках снігу сліди ведмедя та розкидані на місцевості речі. За їх словами, залишена на закритих гірських маршрутах їжа стає причиною збільшення випадків появи диких звірів.

«Хоч і більшість гірських маршрутів закриті, категорія охочих їх здолати все ж має місце. «Туристи» відправляються у високогірʼя, зазвичай розпланувавши подальше проживання за кордоном, тому й речей беруть з собою чимало. А коли ноші стає тяжче нести, їх просто кидають у лісі. Серед залишеного часто є їжа, що й стає причиною збільшення випадків появи диких звірів», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники закликали утриматися від відвідування закритих гірських маршрутів вздовж кордону, адже це може бути небезпечним для життя.