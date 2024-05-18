Сторожинецький районний суд Чернівецької області визнав винним у недбалому ставленні до військової служби прикордонника В’ячеслава Я., який пропустив двох ухилянтів без перевірки їхніх документів, що призвело до незаконного перетину кордону. Суд призначив прикордоннику 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, інспектор прикордонної служби В’ячеслав Я. наприкінці січня 2024 року у пункті пропуску Красноїльськ, що на кордоні з Румунією, належно не перевірив документи у двох чоловіків, які змогли незаконно перетнути кордон, використовуючи чужі документи.

В’ячеслав Я. на розгляд справи у суді не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини. Справу розглянув суддя Василь Бужора, який дослідив матеріали та визнав прикордонника винним у недбалому ставленні до служби, призначивши 17 тис. грн штрафу.