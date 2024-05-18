Чоловіки призовного віку намагалась незаконно перетнути кордон та пропонували прикордонникам хабарі

У п’ятницю, 17 травня, на українсько-польському кордоні двоє чоловіків призовного віку намагались незаконно перетнути кордон та пропонували прикордонникам хабарі. Однак тепер чоловікам загрожує кримінальна відповідальність.

Як вказано у повідомленні прикордонників, 17 травня у двох пунктах пропуску – Краківець та Устилуг на кордоні з Польщею чоловіки призовного віку намагались дати хабарі прикордонникам.

33-річний житель Київщини хотів виїхати до Польщі через пункт пропуску на Волині, надавши на контроль підроблені документи. Коли інспектор виявив у паперах ознаки підробки, чоловік спробував «вирішити» питання безперешкодного пропуску та запропонував прикордоннику 2000 доларів хабара.

За 500 доларів та 100 євро сподівався потрапити за кордон й 52-річний громадянин, котрий слідував на виїзд з України через пункт пропуску Краківець. Чоловік не мав законних підстав для виїзду з країни в умовах воєнного стану. Аби йому не відмовили у пропуску через кордон, запропонував інспектору хабар.

В обох випадках прикордонники від відмовилися від хабарів та повідомили співробітників Нацполіції про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 ККУ (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні прикордонники повідомили про збільшення кількості подорожуючих та транспорту, які прямують на виїзд з України через пункти пропуску на кордоні з Польщею. Офіційно прикордонники пояснюють збільшення черг періодом після свят та початком відпусток. Водночас, з розповідей очевидців та повідомлень у чатах, чимало чоловіків призовного намагаються виїхати до вступу в дію нового закону про мобілізацію.