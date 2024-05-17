Мостиський районний суд Львівщини виніс вирок уродженцю Прикарпаття Івану Левицькому, який у складі організованої групи переправляв ухилянтів за кордон під виглядом водіїв. Йому призначили п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном. Два вантажні буси конфіскують на потреби ЗСУ.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у травні 2024 року, уродженець Івано-Франківської області Іван Левицький був членом злочинної групи, яка переправляла чоловіків призовного віку за кордон під виглядом водіїв. Іван Левицький займався пошуком клієнтів, допомагав виготовляти документи, надавав авто та пояснював як вести себе на кордоні.

У матеріалах справи описаний один випадок, коли восени 2023 року члени злочинної групи виготовили чоловіку призовного віку документи для перетину кордону (внесли його у «Шлях»), Іван Левицький надав йому своє власне авто, на якому він мав виїхати за кордон з ще однією людиною. У пункті пропуску «Шегині» чоловіка не випустили до Польщі через непідтверджену мету виїзду. Приблизно через тиждень після цього ділки спробували знову перевезти ухилянта в Польщу, але уже через пункт пропуску в Раві-Руській. Після успішного перетину кордону друга водійка сама привезла авто в Україну. Від ухилянта члени злочинної групи отримали 5000 доларів, які розділили між собою.

Щодо Івана Левицького порушили кримінальну справу за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Справу розглянула суддя Світлана Гіряк, яка врахувала те, що обвинувачений раніше не судимий, пожертвував 10 тис. грн на користь ЗСУ та сприяв розкриттю злочину. Суддя затвердила угоду про визнання винуватості з прокурором та призначила обвинуваченому п’ять років тюрми, але звільнили від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Суд конфіскував мобільний телефон Samsung A53 у дохід держави, а також два буси – Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI (2005 року випуску) та Dodge Sprinter (2006 року випуску) конфіскують на користь ЗСУ. На вирок ще можна подати апеляцію.