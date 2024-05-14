Кременецький районний суд Тернопільської області виніс вирок Юрію Л., який двічі проігнорував повістку в ТЦК. За ухилення від мобілізації та відмову воювати мешканець Тернопільщини проведе три роки у тюрмі.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі, мешканець Тернопільщини Юрій Л. перебував на військовому обліку і у березні 2023 року отримав повістку про необхідність з’явитись у ТЦК для відправки на військову службу. Чоловік проігнорував повістку та не прийшов у військкомат. На початку травня Юрію Л. ще раз вручили повістку в ТЦК, на вказану годину чоловік не прийшов, проте згодом все ж з’явився до ТЦК та відмовився проходити військову службу.

Щодо Юрія Л. порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації. У суді чоловік свою провину не визнав. Він підтвердив, що ВЛК визнала його придатним до військової служби. Юрій Л. розповів, що отримав дві повістки – у березні 2023 року йому вручили документ на городі, а у травні – в Почаєві. Мешканець Тернопільщини стверджує, що не ухиляється від проходження служби і не ховається від ТЦК, але не готовий йти служити. Юрій Л. стверджує, що має хворе серце і йому потрібно допомагати матері.

Справу розглянула суддя Валентина Мочальська, яка дослідила усі матеріали та визнала Юрія Л. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши йому три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.