Яворівський районний суд Львівщини виніс вирок військовому Мар’яну К., який втік з військової частини та більше місяця не з’являвся на службу. Мешканець Львівщини уклав угоду про визнання винуватості з прокурором і суд призначив йому 34 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у травні 2024 року, військовий Мар’ян К. родом із Львівщини. Наприкінці липня 2022 року він самовільно покинув розташування військової частини та проводив час на власний розсуд до 5 вересня 2022 року, тобто більше місяця. У вересні Мар’ян К. сам прийшов у військову частину.

Щодо мешканця Львівщини порушили кримінальну справу за фактом самовільної втечі з місця служби. Мар’ян К. уклав угоду про визнання винуватості з прокурором. У вироку суду не вказано причин, через які військовий втік з частини.

Справу розглянула суддя Наталія Швед, яка затвердила угоду та призначила Мар’яну К. покарання – 34 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.