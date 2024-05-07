Cімейний лікар Назар Дребіт за хабар обіцяв допомогти оформити інвалідність військовозобов'язаному

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок сімейному лікарю Назару Дребіту, який брав хабар за сприяння у встановленні фальшивої групи інвалідності ухилянту. Свою провину Назар Дребіт визнав. Суд призначив лікарю покарання – 85 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі у травні 2024 року, Назар Дребіт працює у «Багатопрофільній клінічній лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» на посаді лікаря загальної практики – сімейного лікаря амбулаторно-поліклінічного центру ВП «Лікарня Святого Пантелеймона». За даними слідства, у грудні 2023 року Назар Дребіт домовився про оформлення групи інвалідності чоловіку призовного віку за хабар. Справи він вів із дружиною військовозобов’язаного.

Сімейний лікар обіцяв вплинути на інших лікарів, щоб чоловіку дали виписку про його перебування на стаціонарному лікуванні, яка необхідна для проходження лікарсько-консультативної комісії та встановлення ознак для отримання групи інвалідності. Перша частина хабара за вплив на медиків становила 1000 доларів, яку Назар Дребіт отримав у грудні 2023 року, другу частину (500 доларів) жінка передала у січні 2024 року – після цього лікаря затримали.

Щодо лікаря порушили кримінальну справу за фактом отримання хабара за здійснення впливу. У суді Назар Дребіт визнав свою провину та розповів, що до нього звернулась його знайома за консультацією про встановлення групи інвалідності її чоловіку.

Назар Дребіт заявив, що він не мав фактичного впливу на лікарів щодо встановлення групи інвалідності, але «сподівався, що якось зможе вирішити це питання». У суді медик заявив, що шкодує про вчинене і просив «дати можливість працювати і приносити користь суспільству».

Справу розглянула суддя Галина Білінська, яка дослідила усі матеріали та визнала Назара Дребіта винним у кримінальному правопорушенні, призначивши йому 85 тис. грн штрафу – медику не заборонили працювати на займаній посаді. Вирок ще можна оскаржити.