Cімейний лікар Назар Дребіт за хабар обіцяв оформити інвалідність військовозобов'язаному

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали на хабарі львівського сімейного лікаря Назара Дребіта. За версією правоохоронців, він отримав хабар за встановлення фальшивої інвалідності ухилянту.

Як розповіли ZAXID.NET у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, сімейний лікар за 5 тис. доларів обіцяв посприяти військовозобов’язаному в оформленні інвалідності та проходженні військово-лікарської комісії, що дає право на ухилення від мобілізації. Затримали медика 9 січня під час отримання частини хабара у розмірі 1500 доларів.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст.368 ККУ (отримання хабара у великому розмірі). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого. За даними ZAXID.NET, на хабарі попався сімейний лікар Назар Дребіт. У разі доведення вини, йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та конфіскація майна.

У Львівській міськраді уточнили, що Назар Дребіт на сьогодні працює сімейним лікарем відділення сімейної медицини N3 амбулаторно-поліклінічного центру. За даними мерії, 9 січня увечері правоохоронці допитали підозрюваного у відділенні травматології та ортопедії, куди він був госпіталізований.