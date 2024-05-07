Військового капелана Християнської Євангельської церкви «Голос Істини» з Чернівців затримали за організацію незаконного перетину кордону для чоловіка призовного віку. Капелана затримали після отримання 20 тис. євро на Львівщині. Про це ZAXID.NET відомо із матеріалів справи.

1 травня військовий капелан зустрівся на Львівщині із чоловіком, який передав йому копію свого паспорта, свідоцтва про реєстрацію авто та 20 тис. євро (847 тис. грн за курсом НБУ) за організацію незаконного перетину кордону. Після передачі грошей капелана затримали правоохоронці. Відомо, що гроші передавали на території одного з «Епіцентрів».

Наразі не відоме прізвище затриманого капелана, проте у матеріалах справи вказано, що він є уродженцем АР Крим. Наступного дня йому повідомили про підозру через незаконне переправлення осіб через кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права працювати на певних посадах чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Галицький районний суд Львова уже обрав військовому капелану запобіжний захід – тримання під вартою потягом двох місяців з можливістю вийти на волю, сплативши 227 тис. грн застави.