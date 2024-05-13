48-річна Марія Максимів була директоркою Сихівського відділу соціального захисту Львівської міської ради

Львівський апеляційний суд скасував вирок екс-очільниці Сихівського відділу соціального захисту Марії Максимів, яку звинувачували у причетності до незаконної схеми переправлення чоловіків за кордон. Суд першої інстанції призначив жінці сім років тюрми з конфіскацією майна, але апеляційний суд скасував вирок і відправив справу на новий розгляд.

Як вказано в ухвалі, яку оприлюднили у реєстрі у травні 2024 року, правоохоронці обвинувачували 48-річну Марію Максимів у причетності до незаконної схеми переправлення чоловіків за кордон. Жінка очолювала Сихівський відділ соцзахисту управління соціального захисту ЛМР. За даними правоохоронців, у червні 2022 року Марія Максимів отримала 1300 доларів хабара від чоловіка призовного віку та згодом передала йому довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) про встановлення йому ІІІ групи інвалідності. Це надавало йому право виїзду за кордон. При цьому чоловік не проходив медкомісію.

Після затримання правоохоронцями Марію Максимів звільнили з роботи. Сихівський районний суд Львова у вересні 2023 року виніс вирок Марії Максимів за ч.3 ст.332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їй призначили сім років тюрми з дворічною забороною працювати на певних посадах та конфіскацією всього майна.

У суді першої інстанції Марія Максимів не визнала своєї провини. Вона заявила, що не вимагала та не отримувала хабара від чоловіка, також не виготовляла та не давала довідку про встановлення йому інвалідності. За словами екс-посадовиці, чоловік звертався до неї за консультацією щодо призначення пенсії, а вона пояснювала йому, які документи для цього необхідні. Вважає, що докази її винуватості відсутні.

Після вироку суду першої інстанції Марія Максимів подала апеляцію та заявила про провокацію злочину правоохоронними органами. За словами екс-посадовиці, «зі змісту розмов вбачається, що вона лише консультувала чоловіка щодо процедури оформлення пенсії та не вимагала від нього кошти». Марія Максимів у апеляційному суді заявила про розбіжності між показами свідка та обставинами справи.

«У матеріалах кримінального провадження немає доказів надання обвинуваченою свідкові довідки до акта МСЕК, а тому, на думку апелянтки, відсутній факт завершення вчинення нею інкримінованого правопорушення. Вважає, що не доведено те, що злочин скоєно групою осіб. Вказує, що органом досудового розслідування не проведено жодної слідчої дії, не допитано жодного працівника МСЕК, який має доступ до бланків суворої звітності, для того, щоб встановити інших осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину», – наведено позицію Марію Максимів в ухвалі апеляційного суду.

Адвокат Марії Максимів також наголосив, що відомості до ЄРДР внесено 1 червня 2022 року, тоді як свідок почав спілкуватись з його клієнткою лише 5 червня. Окрім цього, адвокат стверджує, що протокол спостереження від 8 червня є неналежним доказом, зокрема в частині погодження зі чоловіком вартості послуг у сумі 1300 доларів, «оскільки обвинувачена, спілкуючись зі свідком, паралельно розмовляла по телефону та домовлялася родичці за операцію, яка коштує 1300 доларів США. Судом цей факт до уваги не взято».

Апеляційну скаргу розглянула колегія суддів у складі Ігора Стельмаха, Тетяни Урдюк та Ірини Партики. Колегія частково задовольнила скаргу адвоката обвинуваченої, скасувала вирок суду першої інстанції та призначила новий судовий розгляд.