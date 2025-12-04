Дрони були на траєкторії літака Зеленського, але той приземлився на кілька хвилин раніше

В Ірландському Дубліні чотири невідомих безпілотники військового типу намагалися рухатися за літаком президента України Володимира Зеленського під час його візиту до країни. Про це повідомила ірландська газета Journal у четвер, 4 грудня.

За даними видання, у ніч на 2 грудня чотири БпЛА військового типу порушили безпольотну зону та вирушили за траєкторією польоту літака Зеленського. Дрони зафіксували над морем поблизу аеропорту Дубліна.

Газета повідомила, що дрони досягли місця, де о 23:00 1 грудня мав пролетіти літак Володимира Зеленського. Втім, він приземлився за кілька хвилин від запланованого часу. Зазначається, що на час візиту Зеленського у Дубліні та прилеглих територіях діяла заборона на безпілотні польоти.

Після цього, за даними газети, дрони попрямували у бік корабля ВМС Ірландії LÉ William Butler Yeats, які таємно розгорнули в Ірландському морі через візит Володимира Зеленського. За даними співрозмовників Journal, безпілотники перебувати у повітрі до двох годин. Ірландські військові ухвалили рішення не збивати дрони.

Наразі поліція зʼясовує, чи злетіли неідентифіковані дрони з суші, чи з непоміченого корабля. Наразі невідомо, хто запустив та керував безпілотниками. Також досі не зʼясували, куди поділися чотири БпЛА.

За даними видання, дрони мали ввімкнене світло. Це змусило ірландських силовиків припустити, що їхньою метою був зрив прибуття Зеленського до Дубліна. Правоохоронці зʼясували, що БпЛА були дорогими, великими та військового призначення, а отже інцидент можна класифікувати як гібридну атаку.

Про інцидент поінформували комісара поліції, прем'єр-міністра, міністрів юстиції та оборони. Втім, невідомо, чи Володимира Зеленського повідомили про безпілотники.

Нагадаємо, влітку СБУ розповіла про спробу замаху на Володимира Зеленського в польському аеропорту Жешува. Тоді завербований росіянами військовий пенсіонер намагався вбити президента України за допомогою FPV-дрона.