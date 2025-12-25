Ісаєнка підозрюють у зловживанні в сфері перевірки лікарських засобів.

Кабінет міністрів України відсторонив голову Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Романа Ісаєнка. Про це йдеться в розпорядженні Кабінет Міністрів України від 24 грудня.

Згідно з документом, Роман Ісаєнко відсторонений на час здійснення дисциплінарного провадження. Рішення про відкриття відповідного провадження уряд ухвалив 24 грудня. У розпорядженні зазначено, що Комісія з питань вищого корпусу державної служби має провести дисциплінарне провадження до 27 січня 2026 року та поінформувати про результати Кабінет Міністрів України.

Виконання обов’язків голови Держлікслужби тимчасово поклали на заступника Ісаєнка Володимира Короленка.

Цьому рішенню передувала публікація другої частини розслідування Bihus.Info про ймовірні зловживання у сфері перевірки лікарських засобів. У розслідуванні фігурують Роман Ісаєнко та співробітник Служби безпеки України. За версією журналістів, оточення Ісаєнка, ймовірно, причетне до лабораторії, яка отримує від Держлікслужби масові замовлення на перевірку ліків.

Журналісти помічали Ісаєнка на виїзді з будинку в селі Нові Безрадичі на Київщині, який відсутній у його декларації. Маєток, вартість якого, за оцінками журналістів, може сягати 300 тис. доларів, оформлений на тещу й тестя посадовця. У коментарі журналістам Ісаєнко заявив, що йому нічого не відомо про походження грошей на придбання будинку.

На першу частину розслідування, оприлюднену в лютому 2025 року, очільник Держлікслужби відреагував листом, у якому заперечив конфлікт інтересів і твердження про те, що лабораторія «Добробут-Лікилаб» нібито отримує значну частину замовлень. У листі зазначалося, що кількість направлень, які видає Держлікслужба для проведення лабораторного контролю якості, «не є сталою величиною».

У листопаді видання «Економічна правда» повідомляло, що Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в кабінеті Ісаєнка. Після цих обшуків Роман Ісаєнко пішов на лікарняний.