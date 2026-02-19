Йдеться про туристичний комплекс «Дубки» в селі Оноківці

ДБР оголосило підозру депутату Закарпатської обласної ради від партії «За майбутнє» Івану Барні, який, очолюючи Ужгородське надлісництво, дозволив незаконно побудувати готельно-рекреаційний комплекс, власником якого є Нестор Шуфрич.

У четвер, 19 лютого, в Державному бюро розслідувань повідомили, що знайшли на території двох лісових ділянок на Закарпатті, площею понад 8,5 га, будівлі, альтанки, котельню, спортмайданчик та інші об’єкти. Вони були зведені без документів, зокрема зміни цільового призначення землі та реєстрації права користування. У Закарпатській обласній прокуратурі оприлюднили відео комплексу, який функціонував 10 років.

«Майновий комплекс належить двом підприємствам, кінцевим бенефіціаром яких є народний депутат Нестор Шуфрич, що підозрюється у державній зраді та фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж території України. Керівник надлісництва не зупинив порушення, не повідомив керівництво чи органи контролю про незаконне використання лісу і його бездіяльність дозволила приватним підприємствам безоплатно користуватися державною землею, вартістю понад 150 млн грн», – зазначили в ДБР.

Нагадаємо, про розслідування ДБР справи готелю Нестора Шуфрича на Закарпатті стало відомо у листопаді 2025 року. За даними джерел ZAXID.NET, йдеться про відомий туристичний комплекс «Дубки» в селі Оноківці, поблизу Ужгорода.

За інформацією сайту ДП «Ліси України», Ужгородське надлісництво очолює Іван Барна – депутат Закарпатської обласної ради від партії «За майбутнє».

Ужгородське надлісництво очолює депутат Закарпатської облради Іван Барна

Посадовцю оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки за (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає до 5 ув’язнення. ДБР клопотатиме про відсторонення Івана Барни з посади керівника надсліництва.

Колишньому помічнику Нестора Шуфрича, який керує комплексом «Дубки», Андрію Опаленику оголосили підозру за самовільне захоплення земельних ділянок та самовільне будівництво будівель і споруд (ч. 1, ч. 3 ст. 197-1 КК). Санкції статтей передбачають до 3 років обмеження волі.