Георгій Горват очолює комісію з питань екології та використання природних ресурсів Закарпатської облради

Правоохоронці встановили причетність депутата Закарпатської облради Георгія Горвата до незаконного продажу цінної деревини дуба на понад 1 млн грн. Йому загрожує до 7 років ув’язнення

Як повідомили в Офісі генпрокурора 9 вересня, йдеться про злочини у Берегівському надлісництві, керівника якого у червні 2025 року викрили на продажі дуба вищих сортів без законних на те підстав. Для цього в офіційних документах надлісництва цінну деревину видали за звичайні дрова та реалізовували підприємству, що не мало відповідних дозволів на її отримання.

«Наразі зібрано докази, що співорганізатором схеми є чинний депутат Закарпатської обласної ради. Він особисто домовлявся із кінцевим покупцем з Рівненщини про незаконні поставки. Близько 400 тис. грн за одну з них були переказані на банківський рахунок дружини депутата. Загальна вартість незаконно реалізованої деревини становить понад 1 млн грн», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці не називають прізвища підозрюваного та вказують, що він є головою комісії облради, яка контролює лісову сферу. Згідно з положенням Закарпатської облради, матеріали щодо організації ведення та ефективного використання лісового господарства області розглядає постійна комісія з питань екології та використання природних ресурсів, яку очолює депутат від партії «Батьківщина» Георгій Горват. Інформацію про підозру Георгію Горвату також підтверджує депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

Депутату оголосив підозру керівник Закарпатської обласної прокуратури Мирослав Пацкан. За перевезення та збут незаконно зрубаних дерев за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України) посадовцеві загрожує від 5 до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, 17-річного сина Георгія Горвата підозрюють у пограбуванні переселенки в Мукачеві. У 2023 році депутату спалили автомобіль, а у 2024 році кинули на подвір’я гранату.