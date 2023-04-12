Автомобіль згорів повністю, поліція розслідує інцидент як умисний підпал

У Мукачеві поблизу однієї з перукарень невідомий підпалив припаркований автомобіль депутата Закарпатської облради Георгія Горвата. Момент підпалу машини зафіксували камери відеоспостереження. Автомобіль вигорів повністю. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про умисний підпал.

Як повідомило «Суспільне», інцидент стався у вівторок, 11 квітня, близько 10:00. У коментарі журналістам депутат Георгій Горват розповів, що приїхав у перукарню і в той час автомобіль, припаркований поблизу закладу, підпалив невідомий. За словами депутата, машина належить його дружині.

«Підпалили дружини автомобіль, яким керував я. Це відбулося на подвір'ї перукарні. Автомобіль згорів повністю. Я не конфліктна людина, не знаю, що могло статися», – зазначив Георгій Горват.

Поліція наразі відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу). Правоохоронці наразі встановлюють особу палія. Санкція цієї статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Зазначимо, у неділю, 9 квітня, в Ужгороді невідомі спалили автомобіль секретаря міської ради, представника «Слуги народу» Арсена Мелкумяна. Машина була припаркована у дворі його будинку. Поліція відкрила справу за фактом умисного підпалу автомобіля.