Автомобіль Арсена Мелкумяна підпалили в ніч на 9 квітня

В Ужгороді невідомі вночі спалили автомобіль секретаря міської ради, представника «Слуги народу» Арсена Мелкумяна. Про це він повідомив у неділю, 9 квітня.

«Вночі о 01:50 у дворі особистого будинку загорівся мій автомобіль. Сумнівів, що це умисна справа чиїхось рук, немає – ви все бачите на відео. Кому і навіщо це потрібно, наразі не знаю, але сподіваюся і впевнений, що правоохоронці зроблять усе, щоб знайти винуватців», – написав Мелкумян.

Речниця Нацполіції Ганна Дан повідомила «Суспільному», що факт загоряння автомобіля у поліції зафіксували.

«Всі відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 ККУ (Умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу)», – розповіла речниця. Санкція цієї статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Арсен Мелкумян – ужгородський підприємець. Вперше балотувався в депутати Ужгородської міськради від партії «Слуга народу», очолив однойменну фракцію. З липня 2021 року обіймає посаду секретаря Ужгородської міської ради.