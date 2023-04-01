Оперативники майже одразу розшукали причетних до злочину

У суботу, 1 квітня, у Луцьку невідомі підпалили квартиру адвоката, який зараз служить в одній з бригад ТрО. Вогонь знищив вхідні двері і частину помешкання, але рятувальники встигли загасити пожежу. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Волинської області Юрій Крошко.

На місці злочину поліцейські виявили пластикову ємність із запахом бензину, через яку, ймовірно, і відбулось загорання. На стіні зловмисники лишили напис з погрозами, що «в следующий раз предупреждать не будем».

Оперативники переглянули записи з відеокамер і менше, аніж за годину, встановили машину, на якій втекли зловмисники. Також вони склали орієнтовний маршрут утікачів. Чоловіків затримали за дві години в сусідній області.

фото Волинської поліції

Зараз із затриманими проводяться необхідні процесуальні заходи.