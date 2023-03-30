Суд на Хмельниччині виправдав 36-річну жінку у справі про замовне вбивство її чоловіка, яке сталось ще в 2016 році. Слідство вважало, що підозрювана найняла вбивць, бо хотіла позбавитись чоловіка через сімейні конфлікти. В 2017 році суд визнав її та двох виконавців винними в умисному вбивстві, але після тривалої судової тяганини в 2021 році справу направили на повторний перегляд. Вже під час повторного розгляду Шепетівський суд визнав жінку невинуватою.

Злочин зловмисники скоїли 8 січня 2016 року у Славуті. Тоді до помешкання загиблого прийшли двоє чоловіків. Один з них декілька разів вдарив потерпілого слюсарним молотком по голові, внаслідок чого він помер на місці. Інший співучасник в цей час спостерігав за вбивством і мав у разі потреби допомогти виконавцеві. Згодом чоловіків затримали у Львові. З'ясувалось також, що вони на той час були курсантами Національної академії сухопутних військ.

Слідство запідозрило, що злочин чоловіки скоїли на замовлення 30-річної дружини вбитого. «Підозрювана замовила вбивство чоловіка через бажання останнього після розлучення самостійно виховувати їхню спільну дитину. А це зовсім не входило в її плани і на ґрунті неприязних відносин до найменших деталей спланувала з виконавцями хід злочину», – повідомляла військова прокуратура.

Суд виніс вирок у цій справі в 2017 році і призначив жінці та виконавцю вбивства по 15 років тюрми, а співучаснику – 12 років ув'язнення. Однак обвинувачені подавали апеляційні скарги. В 2021 році Верховний суд відправив справу на повторний розгляд.

Справу розглядали у Шепетівському міськрайонному суді. Суддя дійшов до висновку, що винуватість жінки не підтверджується, оскільки слідство не встановило, коли і де жінка і виконавець домовились про вбивство чоловіка.

«Обвинувачення [жінки] у замовному вбивстві чоловіка за відсутності належних, допустимих та достатніх доказів розцінюється судом як припущення, тому [обвинувачена] підлягає виправданню на підставі п. 2 ч. 1 ст. 373 КПК України, у зв'язку з недоведеністю вчинення нею кримінального правопорушення», – йдеться у вироку.

Виконавець вбивства отримав 15 років ув'язнення. Його спільник – 11 років та 11 місяців ув'язнення. Але оскільки з 2015 року він перебував у СІЗО, цей термін йому зарахували з таким розрахунком: день у СІЗО на два дні ув'язнення. Тож суд постановив, що свій термін чоловік вже відбув.

Вирок наразі ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.